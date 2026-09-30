Спасённый в Крыму экскурсовод заявил, что провёл в пещерах 36 часов

Четверо спасённых из пещер в Крыму провели под землёй 36 часов: самостоятельно найти выход им не удалось. Все участники группы — местные экскурсоводы, рассказал один из них в беседе с RT.

Трое мужчин и женщина отправились в пещеры в свободное от работы время ради спортивного интереса. По словам Геннадия, они знали местность и были подготовлены к походу. Даже когда возникли сложности с выходом, никто не паниковал.

Участники примерно представляли, где находятся. С собой у них был небольшой запас еды, которым они периодически подкреплялись. Сообщения об обвале мужчина отверг. Он пояснил, что, не найдя выхода, группа развернулась и пошла обратно к месту, через которое вошла в пещеры. Там их встретили спасатели.

Напомним, ранее четверых туристов отрезало от выхода из пещеры в Крыму после подъёма воды. К поискам привлекли 40 спасателей, которые вошли через Красную и Голубиную пещеры и двигались навстречу друг другу по маршруту протяжённостью около десяти километров. В ночь на 30 сентября стало известно о завершении спасательной операции: группу нашли и вывели.