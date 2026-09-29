В числе пропавших туристов в Красной пещере Крыма трое мужчин и женщина

Трое мужчин и одна женщина входили в состав группы спелеологов-любителей, которая пропала в Красной пещере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

Для поиска туристов спасатели сформировали две группы и направили их в Красную и Голубиную пещеры.

«Для поиска туристов (три мужчины и одна женщина) в Красную и Голубиную пещеры спустились две группы спасателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, для проведения поисковой операции организовали межведомственный оперативный штаб. Спасатели работают на двух участках — со стороны Красной и Голубиной пещер.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре туриста оказались заблокированы в Красной пещере Крыма из-за паводка. Вода поднялась на экстремальном маршруте и отрезала группу за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру туристы не смогли, после чего спасатели начали поисковую операцию. В поисках задействовали 40 спасателей. Они обследуют 10-километровый маршрут в Красной и Голубиной пещерах.