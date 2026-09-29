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Опубликовано 29 сентября, 22:32

В числе пропавших туристов в Красной пещере Крыма трое мужчин и женщина

Обложка © МЧС Крым

Обложка © МЧС Крым

Трое мужчин и одна женщина входили в состав группы спелеологов-любителей, которая пропала в Красной пещере в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

Для поиска туристов спасатели сформировали две группы и направили их в Красную и Голубиную пещеры.

«Для поиска туристов (три мужчины и одна женщина) в Красную и Голубиную пещеры спустились две группы спасателей»,говорится в сообщении.

Кроме того, для проведения поисковой операции организовали межведомственный оперативный штаб. Спасатели работают на двух участках — со стороны Красной и Голубиной пещер.

Спасатели наткнулись на обвал во время поисков туристов в пещерах Крыма
Спасатели наткнулись на обвал во время поисков туристов в пещерах Крыма

Ранее Life.ru сообщал, что четыре туриста оказались заблокированы в Красной пещере Крыма из-за паводка. Вода поднялась на экстремальном маршруте и отрезала группу за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру туристы не смогли, после чего спасатели начали поисковую операцию. В поисках задействовали 40 спасателей. Они обследуют 10-километровый маршрут в Красной и Голубиной пещерах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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