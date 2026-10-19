Осень вылилась разом: Ялту накрыл двухмесячный запас дождей

Мощные ливни обрушились на Южный берег Крыма, вызвав подтопления и повреждения инфраструктуры. В Ялте за сутки выпало 98 миллиметров осадков — примерно две месячные нормы. Ещё сильнее стихия разгулялась на горе Ай-Петри, где зафиксировали 263 миллиметра дождя. Об этом сообщила заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Обстановка в Ялте. Видео © Telegram / ЧП / Крым

«Наиболее сильные дожди, до критериев опасных значений, прошли на Южном берегу Крыма. За сутки выпало 98 мм», — рассказала синоптик.

На Ай-Петри количество осадков оказалось ещё внушительнее: за сутки там выпало 263 миллиметра, что соответствует сразу трём месячным нормам. Из-за затяжных дождей вода устремилась с гор в населённые пункты, создавая угрозу жилым домам.

Наиболее сложная обстановка сложилась в посёлке Кореиз под Ялтой. Мощные потоки воды затопили дороги и проникли в частный сектор. На улице Родниковой вода движется вдоль огородов и домов, а на улице Токмаковых разрушена подпорная стена.

Для жителей подтопленных домов в Кореизе организовали пункт временного размещения. На месте работают спасатели, коммунальные службы и представители администрации Ялты. Чтобы защитить здания от дальнейшего подтопления, специалисты устанавливают временные преграды и укладывают мешки с песком, направляя потоки воды в безопасную сторону.

По данным МЧС, к ликвидации последствий непогоды в Кореизе привлекли 88 человек и 17 единиц техники. Спасатели также определили пути безопасного выхода жителей на случай ухудшения ситуации. Ранее ведомство сообщало о 12 происшествиях в пяти муниципалитетах Крыма, связанных с падением деревьев и опор освещения, а также перебоями с электроснабжением.

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни интенсивность дождей начнёт снижаться. Осадки постепенно станут небольшими и умеренными, однако экстренные службы пока продолжают работать в усиленном режиме.

Тем временем от мощного ливня и шторма пострадал Центральный пляж Анапы. Потоки воды размыли песчаное побережье и повредили инфраструктуру курорта. Стихия разрушила деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы и элементы благоустройства. Восстановительные работы уже начали сотрудники «Курортов Анапы». Повреждённый участок оградили и обесточили ради безопасности посетителей.