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Опубликовано 7 сентября, 11:50

Похищенную в Твери невесту вернули жениху

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правоохранители нашли и вернули жениху невесту, которую похитили перед свадьбой в Твери. Ранее 21-летнюю девушку похитили родственники.

К розыску подключились полицейские из Северной Осетии. Они установили, что близкие пропавшей живут в Москве, и передали эти сведения коллегам из столицы.

Правоохранители вышли на связь с родными и объяснили им ситуацию. Те признались, что всё это время девушка находилась у них. После беседы семья сама привела Диану в отдел, где она дала показания.

Сотрудники полиции принесли ей извинения за доставленные неудобства и отпустили. Затем стражи порядка позвонили жениху по имени Фёдор и сообщили, что поиски завершены.

Молодой человек рассказал «Базе», что пара наконец воссоединилась и уже едет домой. Впереди у них — подготовка к торжеству.

Фёдор выразил надежду, что после этого случая родственники его избранницы изменят своё отношение и примут его в семью.

Невеста прыгнула за борт судна ради спасения утопающего на свадьбе в Петербурге
Невеста прыгнула за борт судна ради спасения утопающего на свадьбе в Петербурге

Напомним, инцидент произошёл 2 сентября. Как рассказывает Фёдор, Диана возвращалась из магазина вместе с его бабушкой, когда около дома к ней подбежали несколько мужчин. Они схватили девушку, силой затолкали в автомобиль и увезли.

Больше новостей о спасательных операциях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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