Похищенную в Твери невесту вернули жениху
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Правоохранители нашли и вернули жениху невесту, которую похитили перед свадьбой в Твери. Ранее 21-летнюю девушку похитили родственники.
К розыску подключились полицейские из Северной Осетии. Они установили, что близкие пропавшей живут в Москве, и передали эти сведения коллегам из столицы.
Правоохранители вышли на связь с родными и объяснили им ситуацию. Те признались, что всё это время девушка находилась у них. После беседы семья сама привела Диану в отдел, где она дала показания.
Сотрудники полиции принесли ей извинения за доставленные неудобства и отпустили. Затем стражи порядка позвонили жениху по имени Фёдор и сообщили, что поиски завершены.
Молодой человек рассказал «Базе», что пара наконец воссоединилась и уже едет домой. Впереди у них — подготовка к торжеству.
Фёдор выразил надежду, что после этого случая родственники его избранницы изменят своё отношение и примут его в семью.
Напомним, инцидент произошёл 2 сентября. Как рассказывает Фёдор, Диана возвращалась из магазина вместе с его бабушкой, когда около дома к ней подбежали несколько мужчин. Они схватили девушку, силой затолкали в автомобиль и увезли.
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