Похоронили на бумаге: В Индии мужчина вынужден доказывать чиновникам, что ещё жив

В Индии 53-летний Камта Прасад пытается доказать властям, что он жив, после того как его ошибочно исключили из списков избирателей как умершего. Мужчина продолжает работать и содержать семью из четырёх человек, однако для чиновников его будто не существует. Об этом сообщает Reuters.

О своей неожиданной «смерти» индиец узнал, когда обнаружил, что больше не может участвовать в выборах. В документах избирательной комиссии его указали как умершего, хотя мужчина никуда не исчезал и много лет голосовал наравне с другими гражданами.

«Я сказал им, что голосую уже 35 лет, но никто не слушает», — пожаловался Прасад.

Теперь мужчине приходится тратить время на посещение государственных учреждений и попытки исправить ошибку. Из-за бесконечных разбирательств он вынужден пропускать работу и терять ежедневный заработок, необходимый для содержания семьи.

Причём Прасад оказался далеко не единственным пострадавшим. По данным Reuters, в одном из районов около двух тысяч человек из девяти тысяч попали в категории отсутствующих, переехавших, умерших или зарегистрированных в другом месте. При этом не все эти записи обязательно являются ошибочными.

В избирательной комиссии объясняют происходящее обновлением списков. Чиновники исключают умерших, переехавших и граждан с повторной регистрацией. Тем, кого вычеркнули ошибочно, предлагают подавать заявления, предъявлять документы и обжаловать решения.

Сам Прасад пока не знает, как его записали в умершие. Он продолжает добиваться исправления данных, чтобы вновь получить возможность голосовать.