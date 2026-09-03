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Опубликовано 3 сентября, 10:52

Семья кремировала умершего родственника, а он вернулся домой живым

Семья в Индии кремировала чужое тело, приняв его за живого родственника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В индийском штате Одиша семья почти месяц была уверена, что похоронила своего 29-летнего родственника, но мужчина неожиданно вернулся домой живым. Об этом рассказало издание India Today.

Санатан Найк, у которого были проблемы с психикой, исчез 27 июля 2026 года. В тот день он сел на велосипед и уехал из дома, после чего перестал выходить на связь. Родные пытались найти его, но поиски ничего не дали.

Примерно через десять дней полицейские наткнулись в рисовом поле неподалёку от дома Найков на сильно разложившееся тело неизвестного. Оно долго пролежало в воде, поэтому опознать человека было почти невозможно.

К тому моменту, когда о находке сообщили семье, тело уже направили на экспертизу. Родственники решили, что это Санатан, — узнали его по одежде. После этого им передали останки, и семья провела похороны с кремацией и траурными обрядами.

Спустя почти месяц раздался звонок из полиции. Стражи порядка сообщили, что Санатан жив, и пообещали доставить его домой.

Теперь и полиция, и родные пытаются понять главное: кого же на самом деле кремировали под именем пропавшего мужчины.

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В Австралии пропавшую туристку ошибочно объявили найденной живой

Как ранее сообщал Life.ru, похожий случай произошёл в Липецке. Там мужчине пришлось идти в суд, чтобы отменить запись о собственной смерти. Его гражданская жена сначала заявила об исчезновении сожителя, а затем по ошибке опознала в чужом теле пропавшего. В документах появилась актовая запись о смерти, но через два месяца мужчина вернулся домой живым.

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Вероника Бакумченко
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