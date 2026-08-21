В Австралии пропавшую туристку ошибочно объявили найденной живой

В Австралии поиски 18-летней Лили Хупер закончились трагедией и громким скандалом из-за ошибки спасательных служб. Родным девушки и премьеру Нового Южного Уэльса Крису Миннсу сначала сообщили, что туристку нашли живой, однако спустя несколько минут выяснилось, что она погибла.

Хупер отправилась в одиночный поход по национальному парку Наттай 12 августа и не вернулась домой вечером. Её автомобиль обнаружили у начала 16-километрового маршрута Bonnum Pic, рассчитанного на опытных туристов.

Поиски продолжались восемь дней. В них в общей сложности участвовали почти тысяча человек, в том числе около 100 военнослужащих, 280 волонтёров экстренной службы NSW SES и полицейские. Работу осложняли густой подлесок, скалы, глубокие овраги и плохая погода.

Утром 20 августа спасатели передали сообщение, которое было понято так, будто Лили обнаружили живой. Новость дошла до её семьи, а затем и до Миннса. Премьер прямо во время парламентских слушаний объявил, что девушка найдена и у неё осталась половина бутылки воды.

Примерно через 8–10 минут поступило уточнение: спасатели обнаружили тело Хупер. Миннсу пришлось прямо на заседании сообщить об ошибке. Позже он и руководство полиции принесли семье девушки публичные извинения.

Тело туристки находилось в густой труднодоступной местности далеко от её автомобиля. Точную причину смерти пока не установили — её должно определить вскрытие. Полиция также выясняет, каким образом произошёл сбой в коммуникации между поисковыми группами и властями.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 51-летней туристки из Индии во время похода на Чегете. Спасателям пришлось эвакуировать её тело с высоты около 2500 метров.