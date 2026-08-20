Разбитая пропажей дочери пара узнала о спасении и уже оповестила родных, когда вскрылось, что она мертва

Семья 18-летней Лили Хупер из Австралии пережила жестокую ошибку во время поисковой операции: родным сообщили, что девушку нашли живой, но спустя несколько минут выяснилось, что она погибла. Полиция Нового Южного Уэльса принесла извинения за произошедшее. Об этом пишет Mail Online.

Лили пропала 12 августа после одиночного похода в национальном парке Наттай. Её автомобиль обнаружили возле начала туристического маршрута, после чего началась масштабная поисковая операция с участием спасателей, полиции и добровольцев.

Спустя восемь дней поисков тело девушки нашли в труднодоступной части леса. Однако из-за сбоя в передаче информации семья сначала получила ложную надежду — родственникам сообщили, что Лили удалось спасти.

Отец девушки успел поверить в счастливый исход и сообщил близким радостную новость. Но вскоре правоохранители связались с семьёй повторно и сообщили о трагической ошибке.

Глава полиции Нового Южного Уэльса принёс родственникам официальные извинения. По словам представителей ведомства, путаница возникла из-за сложностей связи и передачи информации между участниками поисковой группы.

Сейчас обстоятельства гибели Лили и причины ошибки при информировании семьи будут дополнительно изучаться. Правоохранители отмечают, что операция проходила в сложной местности, где работали сотни участников поисков.

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