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Регион
13 августа, 10:44

В Дагестане охотник по ошибке застрелил человека, приняв его за кабана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erik Mandre

В Дагестане охотник случайно застрелил человека во время охоты на кабанов. Мужчина получил пулевое ранение в голову и скончался на месте, сообщили в CУ СКР по региону.

Трое мужчин находились на территории государственного природного заказника «Каякентский». По данным следствия, один из охотников заметил место, где предположительно находились кабаны, и решил открыть огонь.

Мужчина четыре раза выстрелил в этом направлении, предварительно не убедившись, что на линии огня нет людей. Одна из пуль попала другому человеку в голову. Пострадавший получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия.

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Ранее в Пензенской области 56-летний местный житель на охоте в Городищенском районе по неосторожности выстрелил из ружья в 15-летнего подростка, который находился там с дядей (другом семьи стрелявшего). От полученного ранения мальчик скончался в больнице.

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Анастасия Никонорова
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