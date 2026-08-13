В Дагестане охотник по ошибке застрелил человека, приняв его за кабана

В Дагестане охотник случайно застрелил человека во время охоты на кабанов. Мужчина получил пулевое ранение в голову и скончался на месте, сообщили в CУ СКР по региону.

Трое мужчин находились на территории государственного природного заказника «Каякентский». По данным следствия, один из охотников заметил место, где предположительно находились кабаны, и решил открыть огонь.

Мужчина четыре раза выстрелил в этом направлении, предварительно не убедившись, что на линии огня нет людей. Одна из пуль попала другому человеку в голову. Пострадавший получил смертельное ранение и скончался на месте происшествия.

Ранее в Пензенской области 56-летний местный житель на охоте в Городищенском районе по неосторожности выстрелил из ружья в 15-летнего подростка, который находился там с дядей (другом семьи стрелявшего). От полученного ранения мальчик скончался в больнице.