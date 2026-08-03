В Ингушетии задержали убийц, которые застрелили соседа за «колдовство»

В Ингушетии задержали троих мужчин, которых подозревают в убийстве 52-летнего жителя Сунжи. По данным РЕН ТВ, мотивом преступления стала вера одного из фигурантов в то, что погибший якобы «заколдовал» его брата.

Как сообщает МВД по региону, двое нападавших в масках пришли к дому мужчины. Один из них несколько раз выстрелил в хозяина, а третий в это время ждал сообщников в автомобиле.

Как утверждается, подозреваемый был убеждён, что сосед причастен к болезни его родственника. Вместо того чтобы искать помощи у знахарей или экстрасенсов, он, по данным источника, решил расправиться с мужчиной.

К преступлению готовились около недели. Для этого сообщники арендовали машину и заранее распределили роли. После задержания один из фигурантов указал место, где спрятал оружие. В ближайшее время всем троим планируют предъявить обвинение.

В ингушской Сунже завели уголовное дело после убийства 52-летнего местного жителя. По данным регионального управления СУ СКР, утром 29 июля неизвестный проник в частный дом и трижды выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.