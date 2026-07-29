Мужчину расстреляли в собственном доме в Ингушетии, убийца скрылся
В ингушской Сунже расследуют убийство 52-летнего местного жителя. По данным регионального управления СУ СКР, утром 29 июля неизвестный проник в частный дом и трижды выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.
Кадры с места преступления. Видео © Telegram / Следком Ингушетия
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, на месте преступления работают криминалисты, изъяты вещественные доказательства. Убийцу сейчас разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Берёзовском частный предприниматель обстрелял подростков из пневматического пистолета за то, что они прошли через его участок. Конфликт разгорелся в коттеджном посёлке. Мужчина сделал детям замечание, однако они не отреагировали на его требования. Тогда взрослый достал пневматическое оружие и открыл огонь.
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