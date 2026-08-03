«Снова бы убил»: Житель Южноуральска выкинул отца из окна 4-го этажа и не раскаялся

В городе Южноуральске Челябинской области произошла семейная трагедия с убийством. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения вытолкнул своего 64-летнего отца из окна квартиры на четвёртом этаже, в результате чего пожилой мужчина скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью, сообщает URA.ru.

По данным регионального Следственного комитета, между родственниками вспыхнул конфликт, который закончился роковым толчком. После содеянного молодой человек покинул жилище, но был оперативно задержан сотрудниками полиции на улице.

При задержании фигурант не проявил признаков раскаяния и, по информации источника, заявил, что при повторении ситуации поступил бы аналогичным образом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого и помещении его в следственный изолятор. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства роковой ссоры.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика, выпавшего из окна пятого этажа в городе Радужный 31 июля и скончавшегося в больнице от травм. Следственный отдел по Нижневартовскому району квалифицировал происшествие как причинение смерти по неосторожности.