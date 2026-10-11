Похороны паралимпийского чемпиона Таймазова пройдут в Махачкале

Дагестанский легкоатлет Муса Таймазов, завоевавший золото Паралимпийских игр в метании клаба и скончавшийся на 43-м году жизни, будет похоронен в посёлке Старый Кяхулай, который относится к Махачкале. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Церемония прощания и погребение пройдут на кладбище в Старом Кяхулае. При этом точная дата похорон пока не определена — родственники спортсмена ожидают выдачи тела.

Ранее стало известно о кончине Таймазова после продолжительной болезни. Легкоатлету было 42 года. Причиной смерти стало заболевание почек.

Муса Таймазов вошёл в историю отечественного паралимпийского спорта как чемпион Игр в метании клаба — дисциплине, в которой выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. Его победа стала одним из ярких достижений российской сборной и вдохновила многих спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В Дагестане Таймазова знали не только как выдающегося атлета, но и как человека, который своим примером доказывал, что сила духа способна преодолеть любые преграды.