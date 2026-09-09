«Пока нечего обсуждать»: Песков поставил точку в разговорах о дорожной карте по Украине

В Кремле не намерены публично раскрывать содержание возможной дорожной карты по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент каких-либо согласованных планов нет.

«Это не должно, и мы не будем это обсуждать публично, мы это уже говорили. Пока каких-то стройных планов нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Москва не располагает оформленной программой или дорожной картой, которая определяла бы дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона считает преждевременным говорить о готовом плане, пока соответствующий документ не сформирован. Обсуждение дорожной карты началось с подачи американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил о её возможной скорой разработке.