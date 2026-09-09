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Опубликовано 9 сентября, 13:07

«Пока нечего обсуждать»: Песков поставил точку в разговорах о дорожной карте по Украине

Песков: Содержание дорожной карты по Украине не будут обсуждать публично

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле не намерены публично раскрывать содержание возможной дорожной карты по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент каких-либо согласованных планов нет.

«Это не должно, и мы не будем это обсуждать публично, мы это уже говорили. Пока каких-то стройных планов нет», — сказал он.

А карта где? Ушаков заявил, что Москва не видела обещанный США план по Украине
А карта где? Ушаков заявил, что Москва не видела обещанный США план по Украине

Ранее сообщалось, что Москва не располагает оформленной программой или дорожной картой, которая определяла бы дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине. Российская сторона считает преждевременным говорить о готовом плане, пока соответствующий документ не сформирован. Обсуждение дорожной карты началось с подачи американского госсекретаря Марко Рубио, который заявил о её возможной скорой разработке.

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Милена Скрипальщикова
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