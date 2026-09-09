А карта где? Ушаков заявил, что Москва не видела обещанный США план по Украине

Россия пока не получила от США «дорожную карту» по украинскому урегулированию, о подготовке которой ранее говорил госсекретарь Марко Рубио. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел», — сказал он.

Ранее Марко Рубио сообщил, что после контактов представителей США с российской и украинской сторонами в ближайшие недели может появиться план дальнейших действий. Предполагалось, что он позволит вернуться к формату трёхсторонних переговоров.