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Опубликовано 9 сентября, 12:31

А карта где? Ушаков заявил, что Москва не видела обещанный США план по Украине

Ушаков: Москва не видела «дорожную карту» США по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия пока не получила от США «дорожную карту» по украинскому урегулированию, о подготовке которой ранее говорил госсекретарь Марко Рубио. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел», — сказал он.

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До «дорожной карты» ещё не дошли: Песков ответил на заявление Рубио по Украине

Ранее Марко Рубио сообщил, что после контактов представителей США с российской и украинской сторонами в ближайшие недели может появиться план дальнейших действий. Предполагалось, что он позволит вернуться к формату трёхсторонних переговоров.

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Милена Скрипальщикова
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