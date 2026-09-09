А карта где? Ушаков заявил, что Москва не видела обещанный США план по Украине
Ушаков: Москва не видела «дорожную карту» США по Украине
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Россия пока не получила от США «дорожную карту» по украинскому урегулированию, о подготовке которой ранее говорил госсекретарь Марко Рубио. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел», — сказал он.
Ранее Марко Рубио сообщил, что после контактов представителей США с российской и украинской сторонами в ближайшие недели может появиться план дальнейших действий. Предполагалось, что он позволит вернуться к формату трёхсторонних переговоров.
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