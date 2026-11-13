Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поделилась милым видео, на котором обнимает и гладит собак. Ролик она опубликовала в своём Telegram-канале в пятницу, 13 ноября, пожелав подписчикам добрых эмоций.

Видео © Telegram/Наталья Поклонская

На кадрах Поклонская с улыбкой возится с белоснежными и рыжими четвероногими, которые окружили её на ковре. Даже мистическую дату она решила обыграть с позитивом.

«Пусть этот день принесёт вам столько же добрых эмоций, сколько эти волшебные пушистики принесли мне», — написала экс-прокурор.

Любовь Поклонской к животным не ограничивается милыми видео. Несколькими днями ранее она призвала подписчиков помочь найти хозяев примерно 300 собакам, находящимся на передержке у волонтёров в Оренбургской области. Она также рассказала, что у неё самой в Москве и Крыму живут питомцы, которых когда-то забрали из приютов.

Ранее Life.ru рассказывал о планах создать в России цифровой сервис, через который можно будет выбрать собаку или кошку из приюта. Предполагалось, что он также поможет искать потерявшихся питомцев, а доступ к новым возможностям откроют с середины ноября.