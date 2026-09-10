Полёт у небоскрёба за два дня до 9/11: Билет на концерт Гарри Стайлза взбесил фанатов

Билет на концерт Гарри Стайлза в Нью-Йорке вызвал критику из-за рисунка с машиной, летящей рядом с небоскрёбом, за два дня до 25-й годовщины терактов 11 сентября. Об этом сообщает Page Six после публикации снимка одним из поклонников певца в X.

На изображении жёлтый автомобиль, предположительно со Стайлзом внутри, пролетает рядом с Эмпайр-стейт-билдинг. За машиной тянется след, проходящий возле шпиля здания.

Билет предназначался для выступления 9 сентября в Madison Square Garden. Часть пользователей соцсетей сочла такой дизайн неуместным именно на неделе годовщины террористических атак 2001 года.

Один из комментаторов назвал решение разместить подобный рисунок на билете «безумием», другой задался вопросом: «Кто это вообще одобрил?». При этом некоторые пользователи отмечали, что само по себе изображение выглядит симпатично, однако момент для него выбрали крайне неудачный.

Представители Стайлза на момент публикации Page Six публично на критику не ответили. Певец продолжает серию концертов Together, Together в Madison Square Garden.

В конце июня Гарри Стайлз уже оказался в центре внимания во время того же тура Together, Together. На концерте в Лондоне певец подавился водой и рухнул на сцену, когда пытался выполнить привычный трюк с разбрызгиванием воды в зал. Через несколько мгновений артист поднялся и продолжил выступление.