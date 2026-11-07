Китайские законодатели предложили ограничить применение спорной системы содержания подозреваемых в специально определённых местах под постоянным наблюдением полиции. Проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу КНР предусматривает сокращение полномочий правоохранителей, усиление защиты задержанных и прямой запрет презумпции виновности. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Речь идёт о процедуре Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL), которая позволяет помещать подозреваемых под надзор не по месту их проживания, а в специально выбранном помещении. Механизм применяется, в частности, при расследовании преступлений против государственной безопасности и терроризма. В отдельных случаях человека могут содержать в таких условиях до шести месяцев.

Изначально система задумывалась как менее строгая альтернатива предварительному заключению. Однако со временем, по оценке юристов, она превратилась в одну из наиболее жёстких форм ограничения свободы в китайской уголовной практике.

Правозащитники неоднократно критиковали RSDL за возможность изоляции подозреваемых и злоупотреблений со стороны следственных органов. По свидетельствам адвокатов, некоторые задержанные находились под круглосуточным наблюдением, включая время сна и посещения туалета, а также подвергались продолжительным допросам. Сообщалось и об обвинениях в применении пыток для получения признательных показаний.

Теперь законодатели предлагают существенно сузить основания для применения подобного надзора. Согласно проекту, полиция больше не сможет направлять подозреваемых в специально определённое место только потому, что у них отсутствует постоянное жильё. Вместо этого правоохранители должны будут использовать другие предусмотренные законом меры процессуального принуждения.

Всего законопроект содержит 55 статей. Помимо изменений в работе RSDL, документ предусматривает дополнительные гарантии для подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и адвокатов. Отдельное внимание уделено предотвращению содержания под стражей сверх установленных законом сроков и расширению возможностей получения юридической помощи.

Одним из важных положений станет прямой запрет презумпции виновности. Законодатели намерены закрепить принцип, исключающий отношение к подозреваемому как к виновному до установления соответствующих обстоятельств в предусмотренном законом порядке.

Научный сотрудник Института права Китайской академии социальных наук Лю Жэньвэнь признал, что на практике встречались злоупотребления механизмом RSDL, подрывавшие справедливость судебной системы. По его словам, предлагаемые изменения призваны сократить применение этой меры и обеспечить более надёжную защиту законных прав граждан.

Пекинский адвокат Цзинь Хунвэй положительно оценил инициативу, однако предупредил о возможном побочном эффекте. Он опасается, что ограничение одной формы надзора не обязательно приведёт к сокращению числа задержаний: следственные органы могут начать чаще добиваться обычного ареста подозреваемых. Профессор Китайского народного университета Ли Фэньфэй, в свою очередь, предложил смягчить условия освобождения под залог.

Проект направили на первоначальное рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Если поправки будут приняты, это станет четвёртым пересмотром Уголовно-процессуального кодекса КНР с момента его принятия в 1979 году. При этом речь пока идёт не о полной отмене RSDL, а об ограничении оснований её применения.

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