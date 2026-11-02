Президент США Дональд Трамп не видит повода для беспокойства из-за разведывательной деятельности России и Китая против Вашингтона. Американский лидер дал понять, что Соединённые Штаты сами используют аналогичные методы в отношении Москвы и Пекина. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в американском штате Айова.

Трамп рассказал собравшимся о разговоре с неназванным собеседником, который обратил его внимание на деятельность китайских и российских спецслужб. Тот назвал подобные действия угрозой для США, однако глава Белого дома не стал разделять его тревогу и напомнил о возможностях американской разведки.

«Он сказал: «Это ужасно, Китай и Россия шпионят за нами». Я сказал: «Это правда». Но мы делаем это в их отношении тоже», — отметил республиканец.

При этом Трамп не стал раскрывать подробности разведывательной деятельности Соединённых Штатов. Он не уточнил, какие именно сведения Вашингтон собирает о России и Китае, а также не назвал человека, с которым обсуждал шпионаж.

Ранее Дональд Трамп не смог подтвердить причастность Северной Кореи к масштабному взлому криптовалютной биржи Binance. Американский лидер сообщил, что власти продолжают разбираться в обстоятельствах кибератаки и пока не располагают окончательными выводами. При этом он допустил, что Вашингтон обсудит произошедшее с Пхеньяном, если подозрения в адрес КНДР подтвердятся.