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Опубликовано 30 октября, 10:53

«Не поднимайте шум»: Пентагон втихую просит Прибалтику смягчить тон в адрес России

Reuters: Пентагон попросил страны Балтии смягчить риторику о России

Глава МО США Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР

Глава МО США Пит Хегсет. Обложка © ТАСС / АР

Пентагон попросил Литву, Латвию и Эстонию сдержаннее высказываться о России. Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомлённых источника, американские чиновники считают, что часть заявлений европейских лидеров и официальных лиц подрывает безопасность континента.

«Мы помогаем вам. <...> Только не поднимайте шум», — так один из неназванных европейских чиновников пересказал смысл американского послания.

Одним из представителей США, передававших этот сигнал, был заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. По сведениям собеседников Reuters, в недавнем разговоре с представителем одной из стран Балтии он призвал не задевать Москву.

В ходе другой беседы американская сторона посоветовала эстонской делегации проявлять сдержанность в публичных высказываниях, утверждают источники агентства.

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Татьяна Миссуми
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