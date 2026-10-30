«Не поднимайте шум»: Пентагон втихую просит Прибалтику смягчить тон в адрес России

Пентагон попросил Литву, Латвию и Эстонию сдержаннее высказываться о России. Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомлённых источника, американские чиновники считают, что часть заявлений европейских лидеров и официальных лиц подрывает безопасность континента.

«Мы помогаем вам. <...> Только не поднимайте шум», — так один из неназванных европейских чиновников пересказал смысл американского послания.

Одним из представителей США, передававших этот сигнал, был заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. По сведениям собеседников Reuters, в недавнем разговоре с представителем одной из стран Балтии он призвал не задевать Москву.

В ходе другой беседы американская сторона посоветовала эстонской делегации проявлять сдержанность в публичных высказываниях, утверждают источники агентства.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин напомнил о нежелании России воевать с Европой. На пресс-конференции 29 октября президент предупредил: если противостояние зайдёт слишком далеко, победителей не будет.