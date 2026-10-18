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Опубликовано 18 октября, 17:25

МИД Украины признал вторжение дрона ВСУ в Литву и умудрился обвинить Россию

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украина принесла Литве извинения после инцидента с беспилотником утром 18 октября, который принадлежал ВСУ. Представитель украинского МИД Георгий Тихий сообщил в соцсети X, что Киев готов передать Вильнюсу информацию для выяснения обстоятельств произошедшего.

«Украина приносит извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые могли возникнуть из-за этого происшествия», — говорится в заявлении.

Тихий пояснил, что беспилотники ВСУ могли отклониться от курса, и списало это на «воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы» (РЭБ) во время попыток ударить по объектам в РФ. Украинское внешнеполитическое ведомство также выразило готовность продолжить сотрудничество с литовской стороной, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Тревога в трёх уездах Литвы: Истребители вылетели на перехват неопознанного БПЛА
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Ранее Life.ru сообщал, что Литва попросила Польшу помочь в расследовании происшествия. По предварительным данным литовского министра обороны Робертаса Каунаса, объект вошёл в воздушное пространство страны с польской стороны. Обломки БПЛА обнаружили в Пасвальском районе.

Больше новостей о протестах, решениях властей и событиях за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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