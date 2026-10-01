Политический мост Белграда: Как Брнабич будет балансировать между РФ и Западом

Ана Брнабич может помочь Сербии сохранить баланс в отношениях с Россией и западными странами после отставки Александра Вучича. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политический советник и политический психолог Сергей Маркелов.

«Она ориентирована на Запад, но при этом антироссийскую позицию тоже не поддерживает», — заявил он.

Политолог также обратил внимание, что Брнабич давно входит в ближайшее окружение Вучича. Поэтому, по его мнению, она вряд ли станет проводить самостоятельную линию, которая существенно расходилась бы с политикой бывшего президента Сербии.

«Это абсолютно лояльная, давняя политическая партнёрша Вучича. Это его политическая опора, один из ближайших сторонников», — подчеркнул эксперт.

Брнабич получила образование в США и Великобритании, а до начала работы в сербском правительстве участвовала в проектах, финансировавшихся USAID. В 2017 году она впервые возглавила правительство страны.

Напомним, Александр Вучич передал обязанности президента Сербии Ане Брнабич. Она заявила, что будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента. Досрочные парламентские выборы назначены на 25 октября, а Вучич возглавит список Сербской прогрессивной партии и станет её кандидатом на пост премьер-министра.