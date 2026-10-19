Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 12:56

Politico: НАТО обсудит подготовку к возможному конфликту с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Страны НАТО в октябре начнут согласовывать потребности в войсках и вооружениях на случай возможного конфликта с Россией. Участники альянса также обсудят, как финансировать оборонные планы и распределять военные ресурсы между союзниками. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, одна из ключевых задач консультаций — определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Каждая страна должна будет оценить, какие подразделения, вооружение и военную технику она сможет предоставить в случае конфликта.

Отдельной темой станет поддержка европейских союзников на фоне возможного изменения американского военного присутствия в регионе. Если Вашингтон сократит свои силы в Европе, европейским государствам придётся искать способы восполнить недостающие возможности. Это может усилить конкуренцию за ресурсы и осложнить распределение оборонных расходов на фоне ограниченных национальных бюджетов.

Ещё одним направлением станет пересмотр приоритетов на южном и юго-восточном флангах НАТО. Кроме того, союзники намерены обсудить соотношение инвестиций в беспилотные системы и традиционные виды вооружений.

В рамках планирования также может рассматриваться вопрос о конвенциональной военной поддержке государств альянса, располагающих ядерным оружием, в том числе США и Великобритании.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не представляет угрозы для Европы. Обсуждение оборонных планов альянса, таким образом, отражает подготовку НАТО к потенциальному сценарию, а не свидетельствует о неизбежности военного столкновения.

Главком НАТО представил «Теорию победы» над Россией, но есть нюанс
Главком НАТО представил «Теорию победы» над Россией, но есть нюанс

Ранее главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что не ждёт скорого военного столкновения с Россией. Такое заявление генерал сделал 12 октября на Варшавском форуме по безопасности. Там он представил новую стратегию альянса под названием «Теория победы».

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar