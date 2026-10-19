Politico: НАТО обсудит подготовку к возможному конфликту с Россией

Страны НАТО в октябре начнут согласовывать потребности в войсках и вооружениях на случай возможного конфликта с Россией. Участники альянса также обсудят, как финансировать оборонные планы и распределять военные ресурсы между союзниками. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, одна из ключевых задач консультаций — определить целевые показатели боеспособности на 2029 год. Каждая страна должна будет оценить, какие подразделения, вооружение и военную технику она сможет предоставить в случае конфликта.

Отдельной темой станет поддержка европейских союзников на фоне возможного изменения американского военного присутствия в регионе. Если Вашингтон сократит свои силы в Европе, европейским государствам придётся искать способы восполнить недостающие возможности. Это может усилить конкуренцию за ресурсы и осложнить распределение оборонных расходов на фоне ограниченных национальных бюджетов.

Ещё одним направлением станет пересмотр приоритетов на южном и юго-восточном флангах НАТО. Кроме того, союзники намерены обсудить соотношение инвестиций в беспилотные системы и традиционные виды вооружений.

В рамках планирования также может рассматриваться вопрос о конвенциональной военной поддержке государств альянса, располагающих ядерным оружием, в том числе США и Великобритании.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и не представляет угрозы для Европы. Обсуждение оборонных планов альянса, таким образом, отражает подготовку НАТО к потенциальному сценарию, а не свидетельствует о неизбежности военного столкновения.

Ранее главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что не ждёт скорого военного столкновения с Россией. Такое заявление генерал сделал 12 октября на Варшавском форуме по безопасности. Там он представил новую стратегию альянса под названием «Теория победы».