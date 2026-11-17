Специальный посланник Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан намерен покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трёх представителей ЕС. Сам дипломат подтвердил предстоящий уход ирландскому телеканалу RTÉ, объяснив решение продолжительностью своей работы.

«Я ухожу, потому что проработал четыре года и думаю, что пришло время передать эту работу кому-то новому», — заявил О’Салливан.

По информации Politico, преемник европейского дипломата пока не назначен. Точная дата завершения его полномочий также не объявлена. При этом, как сообщает RTÉ, Еврокомиссия уже занимается поиском нового кандидата.

О’Салливан занимает должность спецпосланника ЕС по санкциям с января 2023 года. Его основная задача — взаимодействие с государствами за пределами Евросоюза для предотвращения обхода ограничений против России. В рамках этой работы дипломат проводил переговоры с представителями Турции, ОАЭ, стран Центральной Азии и других государств.

До назначения спецпосланником О’Салливан занимал руководящие должности в Еврокомиссии и Европейской службе внешних связей, а также представлял Евросоюз в качестве посла в США.

Ещё 6 ноября дипломат проводил международный форум по координации санкций. На встрече обсуждались способы ограничения финансовых операций, которые могут использоваться для обхода антироссийских мер, контроль экспорта и противодействие деятельности так называемого теневого флота.

Ранее Life.ru сообщал, что Дэвид О’Салливан признал невозможность полностью остановить поставки подсанкционных товаров в Россию. По его словам, большинство государств мира не считает себя обязанными соблюдать ограничения Евросоюза, поскольку они не утверждены Советом Безопасности ООН.