Санкции дали осечку: В ЕС признали невозможность остановить поставки товаров в Россию

Евросоюз не сможет полностью остановить поставки товаров в Россию, поскольку большинство стран мира не считают себя обязанными соблюдать европейские санкции. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Главная сложность, по словам европейского чиновника, заключается в отсутствии одобрения ограничительных мер Советом Безопасности ООН. В результате государства за пределами Евросоюза самостоятельно решают, присоединяться ли к санкциям.

«Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки», — признал О'Салливан.

Ещё одной проблемой он назвал невозможность проследить весь путь продукции после её продажи. Даже западные производители не всегда знают, где в конечном итоге окажутся поставленные ими товары и оборудование.

«Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция», — пояснил представитель ЕС.

Таким образом, товары могут проходить через нескольких посредников, прежде чем попасть к конечному покупателю. Это осложняет контроль за соблюдением экспортных ограничений и позволяет сохранять отдельные каналы поставок.

При этом отсутствие мандата ООН не делает санкции Евросоюза недействительными. Они остаются обязательными для государств объединения и компаний, подпадающих под европейскую юрисдикцию. О'Салливан говорил прежде всего о сложностях распространения этих требований на третьи страны.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что экономика страны адаптировалась к западным ограничениям. Евросоюз, несмотря на трудности с контролем поставок, продолжает санкционную политику и разрабатывает новые меры против обходных схем.

Разногласия вокруг антироссийских санкций возникают и внутри самого Евросоюза. Как ранее сообщал Life.ru, при согласовании 21-го пакета ограничений Брюсселю пришлось пойти на уступки Греции. Из первоначального проекта исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны.