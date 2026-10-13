ЕС готовит 23-й пакет санкций против России: Новые ограничения хотят представить до конца года
ЕС начал подготовку 23-го пакета санкций против России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Еврокомиссия приступила к подготовке 23-го пакета санкций против России. Представить новые ограничения планируют до конца 2026 года, сообщает Politico.
Инициаторами очередных рестрикций выступили Германия и Польша. Ожидается, что 15 октября на заседании Европейского совета их представители потребуют усилить ограничения в отношении российских энергоресурсов.
Поводом для такой инициативы стали недавние договорённости Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. Берлин и Варшава намерены обсудить дополнительные лимиты на российские энергоресурсы.
Ранее Евросоюз расширил санкционный список, включив в него более 1,6 тыс. позиций. Ограничения затронули предприятия российского военно-промышленного комплекса и их руководителей, а также депутатов и кандидатов, участвовавших в выборах в Крыму, Донбассе и Новороссии.
В постпредстве России при ЕС отреагировали на новые рестрикции. Там сравнили действия европейских властей с поведением отчаявшегося картёжника, который постоянно повышает ставки в попытке отыграться.
Теперь Еврокомиссия начала работу над очередным пакетом ограничений. Его содержание и окончательные сроки представления пока находятся на стадии подготовки.
Евросоюз продолжает расширять санкционное давление на Россию. 7 октября Life.ru сообщал, что послы стран ЕС согласовали 22-й пакет ограничений, в который должны войти более 1,5 тыс. российских компаний и физических лиц, связанных прежде всего с оборонным сектором. Уже 12 октября пакет получил окончательное одобрение. Life.ru писал, что под ограничения попали около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, причём более половины новых фигурантов связаны с производственной цепочкой баллистических ракет.
Больше новостей о санкциях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.