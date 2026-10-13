ЕС готовит 23-й пакет санкций против России: Новые ограничения хотят представить до конца года

Еврокомиссия приступила к подготовке 23-го пакета санкций против России. Представить новые ограничения планируют до конца 2026 года, сообщает Politico.

Инициаторами очередных рестрикций выступили Германия и Польша. Ожидается, что 15 октября на заседании Европейского совета их представители потребуют усилить ограничения в отношении российских энергоресурсов.

Поводом для такой инициативы стали недавние договорённости Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. Берлин и Варшава намерены обсудить дополнительные лимиты на российские энергоресурсы.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список, включив в него более 1,6 тыс. позиций. Ограничения затронули предприятия российского военно-промышленного комплекса и их руководителей, а также депутатов и кандидатов, участвовавших в выборах в Крыму, Донбассе и Новороссии.

В постпредстве России при ЕС отреагировали на новые рестрикции. Там сравнили действия европейских властей с поведением отчаявшегося картёжника, который постоянно повышает ставки в попытке отыграться.

Теперь Еврокомиссия начала работу над очередным пакетом ограничений. Его содержание и окончательные сроки представления пока находятся на стадии подготовки.