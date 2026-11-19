Владимир Зеленский встретится с европейскими союзниками, которых Politico характеризует как слабых лидеров, на фоне саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Издание пишет об ослаблении «коалиции желающих» из-за политических проблем её ведущих участников.

«Зеленский в четверг окажется в разношерстном собрании представителей малых и средних стран, созванном двумя слабыми европейскими лидерами и новичком, не имеющим мандата», — говорится в публикации.

По оценке Politico, прежнее влияние объединения снижается из-за проблем в руководстве Франции, Германии и Великобритании. Президент Эмманюэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц столкнулись с внутриполитическими трудностями, а новый британский премьер Энди Бёрнем пока не располагает достаточным авторитетом на международной арене.

Издание обращает внимание, что ослабление позиций ведущих европейских политиков осложняет выработку единого подхода к поддержке Украины. При этом участники коалиции продолжают обсуждать дальнейшие действия на фоне возможных договорённостей между Москвой и Вашингтоном.

Контраст особенно заметен 19 ноября, когда в китайском Шэньчжэне проходят переговоры руководителей России, США и Китая. В то же время Зеленский собирается с представителями европейских государств в Берлине.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке берлинской встречи с участием Зеленского, европейских лидеров и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Одними из главных тем должны стать возможное мирное соглашение, гарантии безопасности и дальнейшая поддержка Украины.