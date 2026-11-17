Западные партнёры Украины рискуют получить неудобную оценку от самого Владимира Зеленского. Киев намерен провести ревизию международных объединений, которые создавались для поддержки страны, поскольку некоторые из них, по мнению украинского лидера, существуют скорее формально, чем помогают на деле. О предстоящей проверке он рассказал в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

Глава киевского режима заявил, что украинская сторона собирается выяснить, какие коалиции действительно справляются с поставленными задачами, а какие не оправдывают возложенных на них ожиданий. При этом конкретные государства и объединения, вызвавшие его недовольство, Зеленский называть не стал.

«Мы готовим оценку эффективности существующих коалиций, оказывающих поддержку Украине», — сообщил украинский лидер.

Он также признал, что часть международных форматов превратилась в структуры, от которых Киев не получает ожидаемого результата. По словам Зеленского, теперь украинская сторона намерена добиваться от таких объединений более конкретной работы и практической отдачи.

«Какие действительно выполняют свои задачи, а какие остаются пустыми оболочками, если честно. Будем наполнять это», — заявил Зеленский.

Параллельно Киев готовит новую встречу так называемой «коалиции желающих». По словам украинского президента, она должна помочь европейским государствам выработать единую позицию для будущих переговоров с Россией. Зеленский планирует, что Европа сможет выступить в переговорном процессе более весомым участником. Предстоящая встреча союзников также должна стать площадкой для обсуждения дальнейшей военной поддержки Украины. Киев рассчитывает на новые договорённости по поставкам вооружений, средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков.

Ранее Life.ru рассказывал, что саммит ЕС завершился без новых пакетов финансовой и военной помощи Украине. Европейские лидеры подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, но не объявили о дополнительных программах финансирования и поставках вооружений. Вместо новых обещаний Брюссель сделал ставку на уже согласованный кредит в 90 миллиардов евро и продолжение прежних обязательств.