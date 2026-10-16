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Опубликовано 16 октября, 21:15

Допомоги не будет: Саммит ЕС завершился без приятных сюрпризов для Зеленского

Саммит ЕС завершился без новых пакетов финансовой и военной помощи Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина не получила новых обещаний финансовой или военной помощи по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать Киев, однако дополнительных пакетов финансирования и поставок вооружений на встрече не предложили. Об этом сообщил европейский дипломат на полях саммита.

По словам собеседника агентства, участники переговоров пообещали продолжить выделение средств в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро. Также они подтвердили важность дальнейших военных поставок, прежде всего систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников.

«Лидеры выразили полную поддержку Владимиру Зеленскому и пообещали продолжать предоставлять финансирование в рамках кредита в 90 млрд евро, а также подтвердили важность военных поставок, в первую очередь средств ПВО, ракет и беспилотников», — рассказал дипломат.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Украина впервые с начала конфликта отошла на второй план на саммите Евросоюза. По данным Politico, европейские лидеры сосредоточились на внутренних экономических проблемах, высоких ценах на энергоносители и разногласиях вокруг будущего бюджета ЕС.

Больше новостей о дипломатии, международных переговорах и решениях европейских лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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