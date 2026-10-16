Допомоги не будет: Саммит ЕС завершился без приятных сюрпризов для Зеленского

Украина не получила новых обещаний финансовой или военной помощи по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Европейские лидеры подтвердили готовность поддерживать Киев, однако дополнительных пакетов финансирования и поставок вооружений на встрече не предложили. Об этом сообщил европейский дипломат на полях саммита.

По словам собеседника агентства, участники переговоров пообещали продолжить выделение средств в рамках ранее согласованного кредита на 90 млрд евро. Также они подтвердили важность дальнейших военных поставок, прежде всего систем противовоздушной обороны, ракет и беспилотников.

«Лидеры выразили полную поддержку Владимиру Зеленскому и пообещали продолжать предоставлять финансирование в рамках кредита в 90 млрд евро, а также подтвердили важность военных поставок, в первую очередь средств ПВО, ракет и беспилотников», — рассказал дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал, что Украина впервые с начала конфликта отошла на второй план на саммите Евросоюза. По данным Politico, европейские лидеры сосредоточились на внутренних экономических проблемах, высоких ценах на энергоносители и разногласиях вокруг будущего бюджета ЕС.