Украина проигрывает в вооружённом конфликте с Россией, заявил президент США Дональд Трамп. Такую оценку американский лидер дал во время общения с журналистами перед поездкой в Азию.

Американский президент и прежде говорил о тяжёлом положении Украины. В октябре он обращал внимание на значительные людские потери и критиковал Владимира Зеленского за нежелание идти на урегулирование конфликта.

Новое заявление прозвучало незадолго до визита Трампа в Китай, где 19 ноября должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее американский лидер выразил намерение обсудить украинский вопрос в ходе предстоящих переговоров.

Примечательно, что подобную оценку Трамп давал ещё до своего возвращения в Белый дом. В частности, во время предвыборной кампании 2024 года он утверждал, что Украина не может одержать победу в противостоянии с Россией.

Ранее в США заявили, что Трамп не планирует обсуждать украинский конфликт на встрече с Путиным и Си Цзиньпином. По словам представителей американской администрации, Вашингтон намерен сосредоточиться на других международных вопросах.