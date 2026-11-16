Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия располагает возможностями для значительно более жёстких действий в отношении Украины, однако, по его мнению, предпочитает их не использовать. Так американский лидер оценил решения президента РФ Владимира Путина, связанные с проведением специальной военной операции.

«Думаю, он мог бы действовать жёстче. Откровенно говоря, думаю, что он мог бы действовать намного жёстче», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский президент выразил уверенность, что российское руководство сознательно не задействует все доступные ему возможности. При этом конкретных примеров действий, которые Москва могла бы предпринять, он не привёл.

Заявление прозвучало перед вылетом Трампа в азиатское турне. Президент США направился на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях АСЕАН и АТЭС.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На переговорах 12 ноября стороны обсуждали вопросы украинского урегулирования, в том числе гуманитарную повестку.