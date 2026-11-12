Президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отметил успехи в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом. Глава государства также попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в урегулировании ситуации в Алёшках Херсонской области.

Во встрече, которая проходит 12 ноября в Москве, с российской стороны участвуют помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляют Уиткофф и Кушнер.

Переговоры проходят сразу после двухдневной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По её итогам стороны достигли принципиальной договорённости о масштабном обмене военнопленными, однако окончательные параметры ещё согласовываются. Вопросы безопасности и территориальные разногласия также остаются предметом обсуждения.

История гуманитарного взаимодействия вокруг Алёшек получила развитие в октябре. Тогда при посредничестве Мелании Трамп Россия и Украина согласовали временное прекращение огня, необходимое для доставки помощи и эвакуации мирных жителей.

Позднее первая леди США объявила об успешном завершении операции. По её данным, благодаря гуманитарной паузе удалось доставить жителям необходимые грузы и эвакуировать около 800 человек. Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о намерении продолжать подобные миссии.

Уже 5 ноября Мелания Трамп собрала в Белом доме представителей России и Украины. Участники обсудили результаты гуманитарной операции и перспективы дальнейшего сотрудничества. Впоследствии Кремль положительно оценил состоявшиеся контакты, подчеркнув важность сохранения конструктивного диалога.