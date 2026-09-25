Политолога Александра Кынева* арестовали по делу о наркотиках

Перовский районный суд Москвы отправил под стражу политолога Александра Кынева*, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Об избрании меры пресечения сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков.

Кыневу вменили пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.

Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы. Другие обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

Кынев известен как политолог и специалист по региональной политике и выборам. В 1999 году он работал главным экспертом по взаимодействию с регионами центрального штаба объединения «Яблоко» на выборах в Госдуму и сам баллотировался в депутаты.

В 2002 году Кынев вошёл в центральный совет партии «СЛОН», а также в бюро её центрального совета.

В феврале 2026 года Минюст включил Кынева* в реестр иностранных агентов. Политолог распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, а также участвовал в распространении материалов других иноагентов.

Ранее в Молдавии задержали блогера Некоглая по делу о наркотиках. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.