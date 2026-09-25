Политолога Александра Кынева* арестовали по делу о наркотиках
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexander.kynev*
Перовский районный суд Москвы отправил под стражу политолога Александра Кынева*, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Об избрании меры пресечения сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков.
Кыневу вменили пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.
Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы. Другие обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.
Кынев известен как политолог и специалист по региональной политике и выборам. В 1999 году он работал главным экспертом по взаимодействию с регионами центрального штаба объединения «Яблоко» на выборах в Госдуму и сам баллотировался в депутаты.
В 2002 году Кынев вошёл в центральный совет партии «СЛОН», а также в бюро её центрального совета.
В феврале 2026 года Минюст включил Кынева* в реестр иностранных агентов. Политолог распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, а также участвовал в распространении материалов других иноагентов.
Ранее в Молдавии задержали блогера Некоглая по делу о наркотиках. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Больше новостей о задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.