Полицейского из Кургана обвинили в незаконном удержании мужчины в камере

Сотрудника полиции Кургана обвинили в том, что он не освободил мужчину, которого незаконно поместили в спецпомещение, хотя знал о проблемах с протоколом. Об этом свидетельствует информация из судебных материалов.

По версии следствия, помощник оперативного дежурного отдела полиции № 3 знал, что протокол о появлении потерпевшего в общественном месте в состоянии опьянения составлен незаконно.

«Не принял мер к его освобождению из специального помещения для задержанных лиц», — приводит цитату из документа URA.RU.

Правоохранителю вменили превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.

Сам инцидент произошёл в октябре 2025 года. Курганца поместили в камеру незадолго до полуночи, а на свободу он вышел только около 12 часов следующего дня. Позже выяснилось, что оснований для составления административного протокола не было.

До рассмотрения обвинения по существу дело не дошло. Курганский городской суд счёл формулировки следствия слишком общими: в материалах не было конкретно указано, какие именно действия сотрудник должен был предпринять для освобождения мужчины. Из-за этого дело вернули в прокуратуру, а апелляция признала такое решение обоснованным.

Ранее Life.ru сообщал, что в Якутске пятерых полицейских арестовали по делу о превышении полномочий после задержания мужчины. По версии следствия, правоохранители применяли к нему насилие, добиваясь признательных показаний.