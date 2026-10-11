Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

В немецком Франкфурте полиция задержала 63 человека после концерта белорусского певца Макса Коржа, который сопровождался драками и использованием пиротехники. Об этом сообщает frankfurt.t-online со ссылкой на правоохранительные органы.

Выступление состоялось вечером 10 октября на стадионе Deutsche Bank Park и собрало около 27 тысяч зрителей. Ещё до начала концерта полиция обнаружила у посетителей большое количество пиротехники. 25 человек не пустили на стадион из-за попыток пронести фейерверки и другие запрещённые предметы.

Однако досмотры не помогли полностью избежать беспорядков. После завершения выступления поклонники вновь начали запускать фейерверки и использовать пиротехнику в окрестностях стадиона.

Кроме того, между зрителями произошло несколько драк. Полицейским пришлось вмешаться, причём некоторые участники конфликтов оказывали сопротивление правоохранителям.

В результате стражи порядка задержали 63 человека. Также полиция выдала многочисленные предписания покинуть территорию, однако точное число таких распоряжений не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что концерт Макса Коржа в Бухаресте обернулся травмами и финансовыми потерями для российских поклонников. Во время выступления, собравшего 40 тысяч человек, зрители пострадали в давке, а из-за использования пиротехники загорелся сценический реквизит. Дополнительные неприятности ждали фанатов за пределами стадиона: некоторые остались без оплаченного жилья.