Полиция взялась за расследование гибели восьмерых подростков на пляже в Индии

Восемь подростков погибли во время купания на пляже Дивеагар в индийском штате Махараштра. Их пытались спасти местные жители и сотрудники водных аттракционов. О происшествии сообщает The Indian Express.

Поездку организовал учебный центр Winners Academy из города Аланди, округ Пуне. Согласно сообщению местных властей, на побережье приехали 42 ученика и шестеро преподавателей.

По предварительной версии полиции, во время купания участники группы неверно оценили глубину и приливные условия. Их унесло на более глубокий участок, откуда самостоятельно выбраться не удалось.

Очевидцы пытались реанимировать пострадавших, однако спасти их не смогли. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Один из участников поездки рассказал, что остался на берегу, поскольку не любит плавать в солёной воде. По его словам, к спасению подключились также учителя и хорошо плавающие учащиеся. Некоторых удалось вытащить живыми.

В августе в Дагестане подросток погиб в водоёме на месте заброшенного карьера. Происшествие случилось 22 августа в селе Янгикент Кайтагского района. По данным прокуратуры, погибший родился в 2010 году. Спасатели извлекли его тело и передали бригаде скорой помощи.