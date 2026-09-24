Польша дважды эвакуировала КПП на границе с Украиной из-за угрозы дронов

Польские службы 24 сентября дважды эвакуировали пункты пропуска Дорогуск и Зосин на границе с Украиной на фоне угрозы атак беспилотников. После второй эвакуации работа переходов была восстановлена, сообщает TVP Info.

Первый раз оформление на двух переходах остановили около 03:00 по местному времени. Позже движение возобновили, однако пункты пришлось эвакуировать повторно. Вторая приостановка продолжалась около получаса — с 11:30 до 12:00.

«В данный момент все переходы в Люблинском воеводстве на границе с Украиной уже работают нормально», — сообщил TVP представитель Надбужанского отделения Пограничной службы Польши Дариуш Сенницкий.

Об эвакуации также заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, меры принимались после очередных ударов по территории Украины в непосредственной близости от польской границы. Польский Правительственный центр безопасности ранее направил предупреждения жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Данные официального польского портала о ситуации на границе также указывают, что Дорогуск и Зосин после временной остановки продолжили работу.

Ранее Life.ru сообщал, что Польша поднимала военную авиацию на фоне ударов по территории Украины и приводила в готовность наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.