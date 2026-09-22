Польша подняла авиацию из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух военную авиацию якобы из-за активности России на Украине. Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также перевели в состояние готовности. Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Польские военные назвали эти действия превентивными. По их данным, меры направлены на защиту воздушного пространства страны и повышение безопасности районов, расположенных рядом с украинской границей.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал заявления польских властей о возможном прямом военном столкновении с Россией. Он заявил, что такой сценарий может привести к масштабной международной эскалации. Эксперт также обратил внимание на роль авиации и быстрое изменение способов ведения боевых действий. Поводом для его комментария стали высказывания главы МИД Польши о военном потенциале страны в сравнении с Россией.