Заявления польских властей о возможности победы над Россией в прямом военном столкновении носят провокационный характер и могут привести к глобальной катастрофе, уверен историк сил ПВО Юрий Кнутов. Он предупредил о риске развязывания третьей мировой войны.

Поводом для комментария стали слова глава МИД Польши о превосходстве Варшавы над Москвой. Военный эксперт назвал такие расчёты наивными, поскольку способы ведения боевых действий меняются каждые три месяца, а авиация республики остаётся крайне уязвимой.

«Если поляки решатся применять свою армию против нас, то это станет для Польши и, может быть, и для всего мира, трагедией, так как послужит стартом к третьей мировой войне», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Польша быстро победила бы РФ в случае прямого столкновения. По его словам, Варшава смогла бы нанести удары по российским объектам в течение шести недель.