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Регион
Опубликовано 16 сентября, 14:38

Нападение Польши на Россию приведёт к третьей мировой войне, заявил военэксперт

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заявления польских властей о возможности победы над Россией в прямом военном столкновении носят провокационный характер и могут привести к глобальной катастрофе, уверен историк сил ПВО Юрий Кнутов. Он предупредил о риске развязывания третьей мировой войны.

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Поводом для комментария стали слова глава МИД Польши о превосходстве Варшавы над Москвой. Военный эксперт назвал такие расчёты наивными, поскольку способы ведения боевых действий меняются каждые три месяца, а авиация республики остаётся крайне уязвимой.

«Если поляки решатся применять свою армию против нас, то это станет для Польши и, может быть, и для всего мира, трагедией, так как послужит стартом к третьей мировой войне», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

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Напомним, ранее Радослав Сикорский заявил, что Польша быстро победила бы РФ в случае прямого столкновения. По его словам, Варшава смогла бы нанести удары по российским объектам в течение шести недель.

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Борис Эльфанд
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