Патрушев: Сикорский не слышит слова Путина об отсутствии угроз Европе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не желает слышать заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва никому не угрожает и не имеет оснований начинать военные действия против Европы. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Помешанный на милитаризме, Сикорский не желает слышать слова президента России о том, что Россия никому не угрожает и у нашей страны нет оснований вести военные действия против Европы», — сказал Патрушев в интервью аif.ru.

Так он прокомментировал недавние рассуждения главы польского МИД о возможном прямом военном столкновении с Россией. Сикорский утверждал, что Варшава якобы смогла бы одержать верх благодаря военному потенциалу Польши и её союзников по НАТО.

Ранее Патрушев, отвечая на эти же заявления, предупредил, что в случае вступления Польши в военные действия против России Москва задействует весь имеющийся арсенал сил и средств, и польская государственность может прекратить существование за два-три дня.