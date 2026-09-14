«Заначка Зеленского поможет»: В США высмеяли Сикорского за мечты о победе над Россией

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер резко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности НАТО быстро победить Россию. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Продолжай употреблять. Или воспользуйся заначкой Зеленского. Ты в любом случае не в себе», — написал он.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава, по его мнению, смогла бы достаточно быстро победить Россию в случае гипотетического конфликта. Главным аргументом министр назвал преимущество Польши и её союзников в воздухе.