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Опубликовано 14 сентября, 14:11

«Заначка Зеленского поможет»: В США высмеяли Сикорского за мечты о победе над Россией

В США раскритиковали Сикорского за слова о победе НАТО над Россией

Обложка © Х / Radosław Sikorski

Обложка © Х / Radosław Sikorski

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер резко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности НАТО быстро победить Россию. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.

«Продолжай употреблять. Или воспользуйся заначкой Зеленского. Ты в любом случае не в себе», — написал он.

«Для взятия Варшавы хватит двух бригад»: Журавлёв жёстко осадил Сикорского за «косплей Гитлера»
«Для взятия Варшавы хватит двух бригад»: Журавлёв жёстко осадил Сикорского за «косплей Гитлера»

Ранее Сикорский заявил, что Варшава, по его мнению, смогла бы достаточно быстро победить Россию в случае гипотетического конфликта. Главным аргументом министр назвал преимущество Польши и её союзников в воздухе.

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Милена Скрипальщикова
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