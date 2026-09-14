«Заначка Зеленского поможет»: В США высмеяли Сикорского за мечты о победе над Россией
В США раскритиковали Сикорского за слова о победе НАТО над Россией
Обложка © Х / Radosław Sikorski
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер резко отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о способности НАТО быстро победить Россию. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X.
«Продолжай употреблять. Или воспользуйся заначкой Зеленского. Ты в любом случае не в себе», — написал он.
Ранее Сикорский заявил, что Варшава, по его мнению, смогла бы достаточно быстро победить Россию в случае гипотетического конфликта. Главным аргументом министр назвал преимущество Польши и её союзников в воздухе.
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