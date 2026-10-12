Польша неожиданно выбила Казахстан и вошла в топ-5 поставщиков шоколада в Россию

Польша вошла в пятёрку ведущих экспортёров шоколада в Россию, заняв четвёртое место с объёмом поставок 27,2 миллиона долларов за первые семь месяцев 2026 года. Такие результаты получило РИА «Новости», изучив статистику платформы ООН Comtrade и национальных ведомств.

За январь–июль Россия закупила за рубежом шоколадной продукции более чем на 333 миллиона долларов. Крупнейшим поставщиком осталась Германия, обеспечившая примерно треть всего импорта на сумму 111,7 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года немецкий экспорт вырос на 5%.

Вторую строчку заняла Бельгия с показателем 48,3 миллиона долларов, третью — Италия, отправившая сладостей на 31,5 миллиона. Польские производители обошли Казахстан, который теперь находится на шестой позиции. Замкнула пятёрку Турция с результатом 25,97 миллиона.

Казахстанские компании за отчётный период продали российским покупателям шоколада на 19,3 миллиона долларов. Следом расположился Китай с 17,8 миллиона. Литва обеспечила поставки на 9,1 миллиона, Болгария — на 8,8 миллиона, а Испания и Армения — по 7,1 миллиона долларов.

Наиболее заметный рост экспорта продемонстрировали Нидерланды, увеличившие продажи в 4,5 раза, до 1,3 миллиона долларов. Литва нарастила показатель в 2,2 раза, а Малайзия удвоила его, достигнув 1,04 миллиона. В полтора с лишним раза выросли также отгрузки из Латвии, Южной Кореи и Армении. Первые две страны получили от торговли соответственно 3,5 миллиона и 782 тысячи долларов.

При этом ряд государств существенно сократил присутствие на российском рынке. Сильнее всего упали поставки из Австрии — в 12,4 раза, до 553 тысяч долларов против прежних 6,9 миллиона. Греция снизила экспорт в 5,3 раза, Швеция — в 2,3 раза, Эстония и Италия — в 1,9 раза, а Казахстан — в 1,6 раза.

Отдельное место среди поставщиков занимает Белоруссия, однако включить её в актуальный рейтинг невозможно из-за отсутствия открытой статистики. Страна перестала публиковать соответствующие торговые данные в 2022 году. Для сравнения, за январь–август 2021-го она занимала вторую строчку с экспортом на 38,3 миллиона долларов. В августе нынешнего года белорусские СМИ сообщали, что более 90% произведённого для зарубежных рынков шоколада отправляется именно в Россию.

Ранее Life.ru сообщал, что экспорт европейских сладостей в Россию достиг двухлетнего максимума. За январь–ноябрь 2025 года страны ЕС поставили на российский рынок кондитерской продукции на 703,1 миллиона евро, увеличив показатель на 8%. Основную часть составил шоколад, продажи которого выросли на 7%, до 432,3 миллиона евро.