Польша предложила странам НАТО рассмотреть возможность уничтожения российских ракет и беспилотников непосредственно над территорией Украины, если они направляются к границам альянса. Инициатива вызвала дискуссию среди союзников, однако единой позиции по этому вопросу пока нет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, предложение Варшавы обсуждалось 23 ноября на встрече послов стран НАТО в Брюсселе. Некоторые участники поддержали инициативу, однако разговор носил предварительный характер. Конкретных решений о расширении операций противовоздушной обороны на украинскую территорию не принимали.

Поводом для обсуждения стало недавнее падение на территории Польши двух российских ракет и беспилотника. После этого Варшава вновь подняла вопрос о дополнительных мерах защиты восточного фланга альянса.

При этом реализация инициативы потребовала бы единогласного согласия всех членов НАТО, которого сейчас нет. Кроме того, для перехвата целей над Украиной понадобились бы координация с Киевом, доступ к его воздушному пространству и согласование действий военного командования альянса.

Сторонники предложения считают, что уничтожение ракет до пересечения ими границ НАТО позволило бы снизить угрозу для соседних с Украиной государств. Однако противники подобного подхода предупреждают о риске прямого военного столкновения с Россией.

«Это черта, которую альянс старается не переступать», — заявил один из представителей страны НАТО, комментируя возможные последствия инициативы.

Дискуссия об использовании польской ПВО за пределами страны вновь обострилась после инцидентов с воздушными объектами, нарушившими польское пространство 20 ноября. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предложил рассмотреть возможность перехвата российских ракет и беспилотников ещё до пересечения ими польской границы.