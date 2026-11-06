Депутаты оппозиционной польской партии «Право и справедливость» развернули в Сейме большой плакат с надписью «Туск — диктатор». Акцию устроили прямо во время выступления председателя Европарламента Роберты Метсолы 6 ноября. Премьер-министр Польши Дональд Туск не стал спорить с оппонентами, а сделал селфи на фоне баннера и опубликовал его в соцсети X.

Помимо огромного чёрного транспаранта с надписью на английском языке «Tusk = Dictator», оппозиционеры подняли жёлтые плакаты. На них утверждалось, что в Польше происходит государственный переворот, инициированный главой правительства. Депутаты также демонстрировали фотографии протестов у Конституционного суда.

Сам Туск отреагировал на происходящее с иронией. Вместе с фотографией он опубликовал короткую подпись: «Сейчас они начнут петь и продавать часы». Так премьер поддел представителей партии «Право и справедливость» и связанные с ней медиа, освещавшие протесты у Конституционного суда.

Позднее, общаясь с журналистами, глава правительства вновь пошутил над акцией. Он заявил, что был впечатлён выступлением Роберты Метсолы, а декорации в зале заседаний оказались весьма интересными.

Демарш оппозиции связан с продолжающимся политическим противостоянием вокруг Конституционного суда Польши. Представители «Права и справедливости» обвиняют правительство Туска в нарушении конституционных процедур. Власти эти обвинения отвергают.

Несмотря на акцию протеста, председатель Европарламента продолжила выступление перед польскими депутатами. В своей речи Метсола затронула вопросы европейского единства, безопасности и роли Польши в Евросоюзе.