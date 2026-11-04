Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался раскрывать подробности предстоящей встречи с президентом Каролем Навроцким, на которой они намерены обсудить пути выхода из конституционного кризиса. Глава правительства подтвердил, что переговоры пройдут без посторонних, однако не назвал ни место, ни точное время.

«Это будет встреча с глазу на глаз, остальное — тайна», — заявил Туск, отвечая на вопросы журналистов.