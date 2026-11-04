Туск засекретил детали встречи с Навроцким на фоне кризиса в Польше
Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzzav
Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался раскрывать подробности предстоящей встречи с президентом Каролем Навроцким, на которой они намерены обсудить пути выхода из конституционного кризиса. Глава правительства подтвердил, что переговоры пройдут без посторонних, однако не назвал ни место, ни точное время.
«Это будет встреча с глазу на глаз, остальное — тайна», — заявил Туск, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Дональд Туск предложил Каролю Навроцкому провести встречу один на один для снижения напряжённости вокруг Конституционного трибунала. Премьер подчеркнул, что не стремится одержать политическую победу над президентом или унизить его. В свою очередь, Навроцкий возложил ответственность за возникший кризис на правительство, а Туск назвал выступление главы государства конфронтационным.