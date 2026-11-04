Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту страны Каролю Навроцкому встретиться один на один на этой неделе, чтобы снизить напряжённость вокруг Конституционного трибунала. Об инициативе главы правительства сообщила его канцелярия после заседания Совета национальной безопасности 3 ноября. Туск пояснил, что не добивается победы над оппонентом или его унижения.

«Я также предложил президенту провести на этой неделе встречу один на один, чтобы мы могли обсудить, как добиться долгосрочного снижения напряжённости», — приводит его слова Interia.

Премьер признал, что разногласия между ним и президентом, вероятно, сохранятся. Однако, по его словам, общая ответственность за безопасность и внутренний порядок требует искать точки соприкосновения — особенно на фоне того, что он назвал растущей угрозой с востока.

Само заседание началось с резкой критики правительства со стороны Навроцкого. Президент возложил на Туска ответственность за кризис вокруг трибунала, а премьер назвал выступление главы государства конфронтационным и не соответствующим действительности.

При этом Туск положительно оценил начало работы общего собрания судей Конституционного трибунала, которое проходило одновременно с заседанием Совета нацбезопасности. Он выразил надежду на постепенную стабилизацию ситуации, хотя признал, что позиции участников спора остаются сильно различающимися.

Ранее Life.ru рассказывал, что польская прокуратура начала расследование нападения на судей Конституционного трибунала. По словам генерального прокурора Польши Вальдемара Журека, следствие проверяет обстоятельства силового оттеснения судей от входа в здание и возможную причастность Навроцкого.