Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на исполняющую обязанности председателя Конституционного суда Анну Корвин-Петровскую и судью Кристиана Маркевича. Правоохранители рассматривают возможную причастность президента страны Кароля Навроцкого. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек рассказал журналистам о начале расследования.

«Прокурор Национальной прокуратуры сегодня начал расследование по делу об активном нападении на судей КС Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а также о попытках насильственного принуждения к определённым действиям в Конституционном суде», — заявил Журек.

Он уточнил, что следствие проверяет обстоятельства нападения на государственного служащего.

По предварительной версии прокуратуры, несколько человек действовали сообща. Они напали на Корвин-Петровскую и Маркевича, а затем силой оттеснили их от входа в здание суда, нарушив телесную неприкосновенность судей, указано в документах.