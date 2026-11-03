В Польше возбудили дело о возможном нападении Навроцкого на и. о. главы КС
Кароль Навроцкий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Longfin Media
Прокуратура Польши возбудила дело о нападении на исполняющую обязанности председателя Конституционного суда Анну Корвин-Петровскую и судью Кристиана Маркевича. Правоохранители рассматривают возможную причастность президента страны Кароля Навроцкого. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек рассказал журналистам о начале расследования.
«Прокурор Национальной прокуратуры сегодня начал расследование по делу об активном нападении на судей КС Анну Корвин-Петровскую и Кристиана Маркевича, а также о попытках насильственного принуждения к определённым действиям в Конституционном суде», — заявил Журек.
Он уточнил, что следствие проверяет обстоятельства нападения на государственного служащего.
По предварительной версии прокуратуры, несколько человек действовали сообща. Они напали на Корвин-Петровскую и Маркевича, а затем силой оттеснили их от входа в здание суда, нарушив телесную неприкосновенность судей, указано в документах.
Ранее Life.ru рассказывал о протестах у Конституционного трибунала. Поводом стал спор о назначении нового судьи Мачея Берека без участия президента в церемонии присяги. Позже представители суда заявили о попытке государственного переворота. Тогда Навроцккий пробирался к зданию суда ночью через толпу.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.