Польского депутата Европарламента Гжегожа Брауна будут судить за кражу украинского флага и флага Евросоюза. Обвинительное заключение в отношении лидера правой партии «Конфедерация польской короны» направила в суд Окружная прокуратура Варшавы.

По данным следствия, 30 апреля 2025 года политик организовал снятие украинского флага с балкона мэрии города Бяла-Подляска. Во время предвыборного мероприятия Браун поручил своему помощнику убрать полотнище, а затем публично взял ответственность за произошедшее на себя.

Другой эпизод произошёл 6 мая 2025 года в здании Министерства промышленности Польши в Катовице. Там Браун снял флаг Евросоюза, вытер об него ноги и поджёг. Прокуратура квалифицировала произошедшее как дерзкую кражу. Вместе с евродепутатом по этому эпизоду обвиняется депутат польского сейма Роман Фриц.

Обвинительное заключение включает ещё два эпизода. Брауну вменяют повреждение выставки, посвящённой ЛГБТ*, в здании сейма и клевету в отношении организаторов акции памяти восстания в Варшавском гетто, в том числе Музея истории польских евреев POLIN.

Всего по делу проходят шесть человек. Помимо Брауна и Фрица, перед судом предстанут ещё четверо фигурантов, которых обвиняют в участии в краже украинского флага или содействии ей. Для возбуждения уголовного преследования Европарламент и польский сейм ранее дали согласие на снятие депутатской неприкосновенности с политиков.

Ранее Гжегож Браун вместе со своим сторонником разбил молотами памятник членам Украинской повстанческой армии* в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Политик опубликовал видеозапись демонтажа обелиска, на котором были высечены имена участников УПА*, погибших после Второй мировой войны. Свои действия Браун объяснил тем, что памятник оскорбляет память поляков, ставших жертвами украинских националистов.