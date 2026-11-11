Около 50 участников всеобщей забастовки в Испании ворвались в студию государственной телерадиокомпании RTVE в Барселоне и сорвали прямой эфир утренней программы Cafè d’idees. Манифестанты с закрытыми лицами развернули плакаты с протестными лозунгами, после чего вещание пришлось прервать. Об этом сообщает испанская газета El País.

Инцидент произошёл утром 11 ноября, около 08:00 по местному времени. Группа протестующих проникла в здание RTVE на улице Рок-Боронат и добралась до павильона, где в тот момент шла трансляция программы журналистки Хеммы Ньерги.

Участники акции развернули транспаранты с призывами присоединиться к всеобщей забастовке. Один из лозунгов гласил: «Жизнь не должна стоить нам жизни».

Ведущая успела объяснить зрителям, что редакция подготовила специальный выпуск, посвящённый самой забастовке. Однако проникновение демонстрантов сделало продолжение передачи невозможным.

«Журналисты считаются жизненно важной службой, но сегодня мы не можем выполнять свою работу», — заявила Ньерга, подчеркнув право граждан получать информацию о происходящих событиях.

Как сообщает агентство EFE, на место прибыли сотрудники каталонской полиции Mossos d’Esquadra. Спустя несколько минут манифестанты покинули студию, после чего телеканал смог возобновить вещание. О пострадавших непосредственно во время инцидента не сообщалось.

Происшествие стало одним из наиболее заметных эпизодов всеобщей 24-часовой забастовки, которая проходит в Испании 11 ноября. Профсоюзы требуют повышения заработных плат, доступного жилья, улучшения условий труда и укрепления государственных социальных служб.

По данным самой RTVE, акции сопровождаются перекрытием автомобильных трасс, пикетами возле предприятий и столкновениями с полицией.

В частности, протестующие блокировали подъезды к промышленным зонам, транспортным предприятиям и крупным оптовым рынкам. В некоторых городах правоохранители применяли силу для разблокирования проездов. Поступали сообщения о задержанных и пострадавших.

Забастовка проходит на фоне экономических и социальных разногласий в Испании, где одной из наиболее острых проблем остаётся стоимость жилья. Организаторы протестов требуют мер по ограничению расходов на аренду и повышению реальных доходов населения.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Сербии, где участники протестов ворвались в студию телеканала Informer в Белграде. Тогда демонстранты также прервали прямую трансляцию, после чего в ситуацию вмешались правоохранители.