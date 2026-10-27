Толпа протестующих ворвалась в студию телеканала Informer в Белграде

Группа протестующих проникла в студию сербского телеканала Informer TV в Белграде после поражения политической коалиции Александра Вучича на парламентских выборах. Участники акции прервали прямой эфир и вступили в конфликт с сотрудниками редакции, сообщает сам телеканал.

По информации Informer, перед проникновением в здание протестующие около часа находились возле входа. Они стучали по стёклам и дверям, а затем повредили часть входной конструкции. После этого несколько человек прошли внутрь и добрались до студии, где находился главный редактор Драган Й. Вучичевич.

Телеканал утверждает, что участники акции угрожали журналистам, повредили имущество редакции и напали на её руководителя. Некоторые сотрудники попытались укрыться в других помещениях. У одной из работниц, по данным Informer, начался эпилептический приступ.

Сербская государственная телерадиокомпания RTS подтвердила, что группа граждан проникла в студию примерно в 18:40 по местному времени. В тот момент телеканал вёл прямой эфир с участием Вучичевича и других журналистов. Главный редактор обратился за помощью к полиции и медикам.

После нескольких минут споров с сотрудниками телевидения протестующие покинули студию. Вещание прервалось, а телеканал начал показывать записи происшествия. Прибывшие правоохранители вмешались в ситуацию и обеспечили безопасность находившихся в здании людей.

Informer связал произошедшее со сторонниками оппозиционного движения «Студенческий список», которое по предварительным результатам парламентских выборов набрало более половины голосов. После объявления итогов голосования сторонники объединения вышли на улицы Белграда. В столице также произошли столкновения возле палаточного лагеря сторонников Вучича.

Ранее Александр Вучич обвинил представителей американского «глубинного государства» и некоторые европейские страны во вмешательстве в политические процессы Сербии. Бывший президент связал с их действиями поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах. Голосование прошло на фоне продолжительных протестов, которые начались после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года.